Наталья Стребкова переназначена омбудсменом Югры

Сегодня на заседании думы Югры уполномоченный по правам человека в округе Наталья Стребкова переназначена на новый срок.

Кандидатуру внёс губернатор Югры Руслан Кухарук. В своём выступлении перед началом заседания глава автономии отметил, что назначение согласовано с федеральным уполномоченным Татьяной Москальковой, и главной оценкой работы Стребковой является высокое мнение югорчан о её работе.

В своём выступлении Стребкова поблагодарила за доверие. В итоге депутаты утвердили её кандидатуру 37 голосами "за" (при этом один политик не голосовал).