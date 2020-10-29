Наталью Стребкову утвердили на посту уполномоченного по правам человека Югры

На заседании думы Югры Наталья Стребкова переизбрана окружным омбудсменом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Представил кандидата руководитель аппарата губернатора – заместитель главы Югры Анатолий Уткин. Он рассказал, что кандидатуру Стребковой внесла глава региона, её поддержали общественные организации. Например, Ассамблея КМНС. В своём докладе уполномоченный отметила, что права человека в округе хорошо защищены, однако обращений к ней много.

Депутат Андрей Миляев предложил омбудсмену изменить законы, чтобы расселить балки Нефтеюганска и Пыть-Яха.

"В Нефтеюганске отчасти выход найден – жильё куплено. В Пыть-Яхе такого нет. Прошу подключиться", - сказал Миляев.

Стребкова согласилась, добавив, что недавно была в Пыть-Яхе и обсуждала эту проблему с главой города. Депутат Александр Мещангин высказался против переназначения омбудсмена, считая её работу неэффективной.

"Она работает много, успешно. Вопросов, которые ставит жизнь, всегда хватает", - сказал спикер парламента Борис Хохряков.

Депутаты утвердили омбудсмена в должности. 27 политиков высказались "за", ещё пятеро не голосовали, четверо были против, двое воздержались.