29 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Стребкова, уполномоченный по правам человека в ХМАО (2015) | Фото: my-evp.ru

Наталью Стребкову утвердили на посту уполномоченного по правам человека Югры

На заседании думы Югры Наталья Стребкова переизбрана окружным омбудсменом, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Представил кандидата руководитель аппарата губернатора – заместитель главы Югры Анатолий Уткин. Он рассказал, что кандидатуру Стребковой внесла глава региона, её поддержали общественные организации. Например, Ассамблея КМНС. В своём докладе уполномоченный отметила, что права человека в округе хорошо защищены, однако обращений к ней много.

Депутат Андрей Миляев предложил омбудсмену изменить законы, чтобы расселить балки Нефтеюганска и Пыть-Яха.

"В Нефтеюганске отчасти выход найден – жильё куплено. В Пыть-Яхе такого нет. Прошу подключиться", - сказал Миляев.

Стребкова согласилась, добавив, что недавно была в Пыть-Яхе и обсуждала эту проблему с главой города. Депутат Александр Мещангин высказался против переназначения омбудсмена, считая её работу неэффективной.

"Она работает много, успешно. Вопросов, которые ставит жизнь, всегда хватает", - сказал спикер парламента Борис Хохряков.

Депутаты утвердили омбудсмена в должности. 27 политиков высказались "за", ещё пятеро не голосовали, четверо были против, двое воздержались.

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Наталью Стребкову утвердили на посту уполномоченного по правам человека Югры

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Теги: Наталья Стребков, Андрей Миляев, Александр Мещангин, Борис Хохряков, уполномоченный по правам человека



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Ранее 24.09.2020 11:57 Мск Наталья Стребкова переизбрана на должность омбудсмена по правам человека в Югре

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