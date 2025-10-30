Волонтеры Алексея Вихарева провели субботник на бульваре Культуры в Екатеринбурге

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева провели субботник на бульваре Культуры в Екатеринбурге. Помочь привести территорию в порядок попросила местная жительница, которая обеспокоилась внешним видом любимого места для отдыха.

Как написал депутат в своих социальных сетях, жительница Уралмаша Татьяна рассказала о мусоре, который накопился на бульваре. На месте информация подтвердилась - везде лежат кучи пластика, отходов и сухой травы. Волонтеры вооружились пакетами и собрали мусор по всему скверу от ул. Фестивальной до ул. 40-летия Октября.

Жители района оценили работу активистов и остались довольны.

Напомним, что накануне депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и активисты его центра изготовили и установили на территории Свердловского областного онкологического диспансера 30 экологичных лавочек.