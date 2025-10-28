Волонтерский центр депутата Вихарева изготовил и установил 30 эколавочек в Свердловском онкодиспансере

Депутат горудмы Екатеринбурга Алексей Вихарев и активисты его Волонтерского центра изготовили и установили на территории Свердловского областного онкологического диспансера 30 экологичных лавочек. Об этом депутат рассказал в своих соцсетях.

"Людям с онкологией тяжело долго находиться на ногах, нужно присесть — подождать прием, транспорт, да и просто отдохнуть. Именно поэтому в мою приемную с просьбой от лица онкопациентов обратилась руководитель Свердловского отделения всероссийской ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Надежда Собина. Вообще с региональным отделением ассоциации "Здравствуй!" сотрудничаем регулярно. По их запросам для пациентов закупал медицинское оборудование, специальный текстиль, инвалидные коляски, устанавливал мебель и помогал в организации мероприятий для онкопациентов. В таких вопросах без помощи никак!" — рассказал Вихарев.

По его словам, в этом году Волонтерский центр наладил производство скамеек из вторичных ресурсов и уже разместил их в разных частях города, в том числе, у ЦГКБ №23 и в парке на Шарташе.

Монтаж у онкодиспансера занял несколько дней. Скамейки изготовлены из переработанного пластика. Несмотря на это, они очень прочные: не прогибаются и свободно могут вынести большой вес. На спинках размещен QR-код, по которому можно перейти на сайт Волонтерского центра и оставить обращение. В будущем такие "экологичные" скамейки депутат, который также возглавляет Свердловское отделение Российского экологического общества, планирует передать школам и паркам Екатеринбурга.