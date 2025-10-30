Фицо: Не дам ни цента на военную поддержку Украины

Словакия не даст "ни одного цента" на военную помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Он считает вообще бессмысленным давать деньги Украине, чтобы она просто продолжала воевать против России. В том числе закупая оружие у США и потом передавая его Киеву. При этом к продаже оружия Фицо готов. Но просто так помогать Украине - нет. Если бы в ЕС были умнее, то продвигали бы совместно свою продукцию.

"Я не подпишу никакой гарантии по финансированию Украины, что касается военных расходов в 2026 и 2027 годах. Словакия ни одним центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины", - подчеркнул словацкий премьер.

Ранее он сказал, что Словакия не подпишет кредитные гарантии для Украины за счет российских активов. И раскритиковал санкции ЕС против России, которые больше вредят самой Европе.

Фицо возглавил словацкий кабинет министров в октябре 2023 года, перестав оказывать военную поддержку Украине, которой, по его словам, нужно искать дипломатическое завершение конфликта, а не вечно воевать с Россией.

