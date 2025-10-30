Встреча Трампа и Си Цзиньпина завершилась без заявления для прессы

В южнокорейском Пусане завершилась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Она продолжалась 1 час 40 минут. По итогам переговоров лидеры не сделали совместного заявления. Покидая место встречи, они пожали руки, расселись по лимузинам и разъехались.

При этом Трамп уже в персональном разговоре с журналистами на борту своего самолета, сразу же направившегося в США, назвал встречу с китайским коллегой "замечательной".

На "торговом" треке изменений мало: "решен вопрос редкоземельных металлов", также с 57% до 47% США снизят ввозные пошлины на товары из Китая.

Трамп заявил, что тема Тайваня не затрагивалась (хотя она явно является одной из главнейших для Пекина).

Президент США заявил, что в апреле 2026 года отправится в Китай, а затем с ответным визитом "в какой-то момент" Си Цзиньпин посетит США.

Наконец, по словам Трампа, "Си Цзиньпин обещал помочь с урегулированием украинского конфликта".

Китайские власти пока не делали никаких заявлений по итогам встречи.