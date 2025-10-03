В мэрии опровергли перенос сдачи развязки у "Калины" на 2027 год

В мэрии Екатеринбурга опровергли новость о переносе сроков сдачи новой развязки у концерна "Калина".

Ранее в СМИ распространилась информация о дополнительном соглашении к госконтракту между УКС Екатеринбурга и компанией "АльмакорГруп". В тендерной документации появились сведения о том, что подрядчику увеличили дедлайн еще на год - до осени 2027-го. Однако в мэрии Накануне.RU коротко заявили, что никаких переносов срока нет.

"Срок не меняется", - отметили в горадминистрации.

Путаница могла возникнуть из-за того, что срок, указанный в документе, исходил из обеспечения при утверждении областного и городского бюджетов.

Ранее предполагалось, что все работы будут завершены в 2023 году. В феврале 2024 года сообщалось, что развязка у концерна "Калина" готова на 70%, а в сентябре глава Екатеринбурга сообщил о планах пустить движение до конца 2024 года. Однако позднее стало известно, что "АльмакорГруп", занимающаяся строительством развязки, подала на банкротство.

При этом подрядчик даже не оповестил об этом мэрию уральской столицы, а, напротив, направил запрос об увеличении сметы на 20%. Изначальная стоимость развязки оценивалась в 6,3 млрд руб. По последним данным - в 8,85 млрд.