Паслер: Развязку у "Калины" завершат до осени 2026 года

Развязку у концерна "Калина" в Екатеринбурге планируют сдать к осени 2026 года. Деньги на эти работы уже заложены. Об этом в ходе своей первой "прямой линии" в роли губернатора Свердловской области рассказал Денис Паслер.

"По поводу "Калины": в полном объеме на следующий год деньги заложили. Очень надеемся, в следующем году его завершим, до осени – край. У нас и в этом году были заложены средства", - рассказал Паслер.

Ранее предполагалось, что все работы будут завершены в 2023 году. В феврале 2024 года сообщалось, что развязка у концерна "Калина" готова на 70%, а в сентябре глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о планах пустить движение до конца 2024 года. Однако позднее стало известно, что "АльмакорГруп", занимающаяся строительством развязки, подала на банкротство.

При этом подрядчик даже не оповестил об этом мэрию уральской столицы, а, напротив, направил запрос об увеличении сметы на 20%. Изначальная стоимость развязки оценивалась в 6,3 млрд руб., по последним данным – в 8,85 млрд.