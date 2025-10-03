Мать отравившегося студента СУНЦ УрФУ добилась компенсации в 100 тысяч рублей

03 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мать отравившегося студента СУНЦ УрФУ добилась компенсации в 100 тысяч рублей

Мать несовершеннолетнего студента СУНЦ УрФУ, отравившегося в марте 2025 года, взыскала с ООО "Общественное питание" компенсацию морального вреда. Это был первый иск о компенсации по данному делу. Напомним, что в массовом отравлении пострадали 81 человек: учащиеся и работники СУНЦ.

"Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования в полном объеме. С ООО "Общественное питание" в пользу матери, как законного представителя одного из студентов, взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Решение пока не вступило в законную силу.

Как показало расследование, ООО "Общественное питание" имело договор на оказание услуг по организации питания учащихся СУНЦ УрФУ. По версии следствия, в марте 2025 года заведующая производством нарушила требования санитарно-эпидемиологических норм и должностной инструкции, что привело к массовому отравлению.

Экс-заведующую ООО "Общественное питание" Елену Антропову 1965 г.р. признали виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией питания населения, на срок 1,5 года.

В апреле стало известно, что готовится коллективный иск к ООО "Общественное питание". Всем пострадавшим от работы пищеблока при СУНЦ УрФУ предлагали присоединиться к коллективному иску для возмещения ущерба здоровью и компенсации морального вреда.

Теги: Екатеринбург, СУНЦ, ООО Общественное питание, компенсация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.08.2025 15:54 Мск В суд поступил первый иск о компенсации морального вреда после отравления в СУНЦ УрФУ
Ранее 05.06.2025 10:55 Мск Экс-заведующей ООО "Общественное питание" вынесли приговор по делу об отравлении в СУНЦ УрФУ
Ранее 23.05.2025 13:18 Мск Уголовное дело о массовом отравлении в СУНЦ УрФУ рассмотрят в закрытом режиме
Ранее 19.05.2025 16:26 Мск Экс-заведующая "Общественного питания" предстанет перед судом по делу об отравлении студентов и сотрудников СУНЦ УрФУ
Ранее 09.04.2025 15:33 Мск Бывший организатор питания в СУНЦ УрФУ просил прекратить производство по делу
Ранее 03.04.2025 11:35 Мск К организатору питания в СУНЦ УрФУ, где заболели учащиеся, готовят коллективный иск в суд
Ранее 19.03.2025 07:56 Мск Суд на 40 суток приостановил работу "Общественного питания", где отравились учащиеся СУНЦ УрФУ
Ранее 14.03.2025 15:01 Мск Мизулина заявила, что ученики СУНЦ УрФУ жалуются ей на давление от администрации
Ранее 14.03.2025 12:34 Мск Отравившиеся студенты СУНЦ УрФУ идут на поправку
Ранее 14.03.2025 08:17 Мск Бастрыкин хочет знать все о массовом отравлении учащихся СУНЦ УрФУ
Ранее 13.03.2025 07:50 Мск Установлена причина вспышки острого гастроэнтерита в общежитии СУНЦ УрФУ
Ранее 12.03.2025 15:58 Мск СК возбудил дело после вспышки острого гастроэнтерита в общежитии СУНЦ УрФУ
Ранее 12.03.2025 13:43 Мск В УрФУ сделали заявление о вспышке острого гастроэнтерита в общежитии вузовского лицея
Ранее 12.03.2025 09:57 Мск После вспышки острого гастроэнтерита в СУНЦ УрФУ подозрение пало на кулеры с водой
Ранее 12.03.2025 08:34 Мск СК начал проверку после массовой заболеваемости учащихся СУНЦ УрФУ
Ранее 12.03.2025 07:43 Мск Учащиеся СУНЦ УрФУ массово заболели острым гастроэнтеритом

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети