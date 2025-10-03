Мать отравившегося студента СУНЦ УрФУ добилась компенсации в 100 тысяч рублей

Мать несовершеннолетнего студента СУНЦ УрФУ, отравившегося в марте 2025 года, взыскала с ООО "Общественное питание" компенсацию морального вреда. Это был первый иск о компенсации по данному делу. Напомним, что в массовом отравлении пострадали 81 человек: учащиеся и работники СУНЦ.

"Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования в полном объеме. С ООО "Общественное питание" в пользу матери, как законного представителя одного из студентов, взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Решение пока не вступило в законную силу.

Как показало расследование, ООО "Общественное питание" имело договор на оказание услуг по организации питания учащихся СУНЦ УрФУ. По версии следствия, в марте 2025 года заведующая производством нарушила требования санитарно-эпидемиологических норм и должностной инструкции, что привело к массовому отравлению.

Экс-заведующую ООО "Общественное питание" Елену Антропову 1965 г.р. признали виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией питания населения, на срок 1,5 года.

В апреле стало известно, что готовится коллективный иск к ООО "Общественное питание". Всем пострадавшим от работы пищеблока при СУНЦ УрФУ предлагали присоединиться к коллективному иску для возмещения ущерба здоровью и компенсации морального вреда.