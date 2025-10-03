На месте "Большой глины" в центре Москвы появился "совок"

У выставочного пространства ГЭС-2 в Москве начали монтировать скульптуру, которая заменит ставшую скандально знаменитой "Большую глину №4".

"На спуске к Водоотводному каналу появилась скульптура Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген — известных во всем мире классиков поп-арта. Новая работа установлена на месте "Большой глины № 4" Урса Фишера. Если Фишер запечатлел первый творческий импульс, то что происходит после? Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген предлагают задуматься о культивации новых идей и смыслов, бережно выращиваемых творцом. "Садовая лопатка" — это скульптура в виде знакомого всем садового инструмента, увеличенного во много раз", - говорится в релизе площадки, посвященном появлению нового арт-объекта.

"Лопатка" (которую в сети уже называют "совком") впервые была выставлена на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея. Сообщается, что на Болотной набережной она располагается временно – как и ее предшественница "Глина".

Среди других работ Олденбурга и ван Брюгген — гигантские рожок мороженого, бельевая прищепка, английская булавка, волан для бадминтона. "Скульптуры художников всегда располагаются в открытых пространствах: за счет игры с формой и содержанием они меняют привычный городской ландшафт, стирая границы между реальностью и воображением", - утверждают кураторы объекта.

Между тем, в сентябре "Большая глина №4" была замечена на Ленинском проспекте – она переехала во внутренний двор офиса нефтегазовой компании "Новатэк", что рядом с метро "Новаторская", об этом сообщила искусствовед София Багдасарова.

В момент установки "Большая глина" вызывала самые разнообразные чувства как у простых москвичей, так и у искусствоведов и общественников. Так, глава общественного совета при Минкульте России Михаил Лермонтов назвал тогда установку скульптуры "ошибкой". По его словам, общественные пространства мегаполиса должны быть "наряжены в соответствующие наряды, соответствующие стратегии национальной безопасности". Лермонтов считал, что стратегия национальной безопасности "говорит о том, что нужны условия для воспитания гармонично развитой личности, а эта фигура ни в коей степени не может быть таковой признана".

Впрочем, у скульптуры появились и поклонники. Руководитель уральского паблик-арт фестиваля "ЧО" Никита Харисов предложил перевезти скандальную скульптуру в Екатеринбург, если москвичам она не нужна.