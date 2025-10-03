На месте "Большой глины" в центре Москвы появился "совок"

03 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Москва
Фото: t.me/vacges2 / пресс-служба ГЭС-2 / Глеб Леонов

На месте "Большой глины" в центре Москвы появился "совок"

У выставочного пространства ГЭС-2 в Москве начали монтировать скульптуру, которая заменит ставшую скандально знаменитой "Большую глину №4".

"На спуске к Водоотводному каналу появилась скульптура Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген — известных во всем мире классиков поп-арта. Новая работа установлена на месте "Большой глины № 4" Урса Фишера. Если Фишер запечатлел первый творческий импульс, то что происходит после? Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген предлагают задуматься о культивации новых идей и смыслов, бережно выращиваемых творцом. "Садовая лопатка" — это скульптура в виде знакомого всем садового инструмента, увеличенного во много раз", - говорится в релизе площадки, посвященном появлению нового арт-объекта.

"Лопатка" (которую в сети уже называют "совком") впервые была выставлена на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея. Сообщается, что на Болотной набережной она располагается временно – как и ее предшественница "Глина".

Установка скульптуры у ГЭС-2 в Москве.(2025)|Фото: t.me/vacges2 / пресс-служба ГЭС-2 / Глеб Леонов

Среди других работ Олденбурга и ван Брюгген — гигантские рожок мороженого, бельевая прищепка, английская булавка, волан для бадминтона. "Скульптуры художников всегда располагаются в открытых пространствах: за счет игры с формой и содержанием они меняют привычный городской ландшафт, стирая границы между реальностью и воображением", - утверждают кураторы объекта.

Между тем, в сентябре "Большая глина №4" была замечена на Ленинском проспекте – она переехала во внутренний двор офиса нефтегазовой компании "Новатэк", что рядом с метро "Новаторская", об этом сообщила искусствовед София Багдасарова.

Скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера в Москве(2022)|Фото: Накануне.RU

В момент установки "Большая глина" вызывала самые разнообразные чувства как у простых москвичей, так и у искусствоведов и общественников. Так, глава общественного совета при Минкульте России Михаил Лермонтов назвал тогда установку скульптуры "ошибкой". По его словам, общественные пространства мегаполиса должны быть "наряжены в соответствующие наряды, соответствующие стратегии национальной безопасности". Лермонтов считал, что стратегия национальной безопасности "говорит о том, что нужны условия для воспитания гармонично развитой личности, а эта фигура ни в коей степени не может быть таковой признана".

Впрочем, у скульптуры появились и поклонники. Руководитель уральского паблик-арт фестиваля "ЧО" Никита Харисов предложил перевезти скандальную скульптуру в Екатеринбург, если москвичам она не нужна.

Теги: современное искусство, скульптура, арт-объект, достопримечательность, москва


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети