В США вспыхнул НПЗ Chevron
В США произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron. Он расположен в Южной Калифорнии.
Причина пожара неизвестна, также нет информации о пострадавших, пишет РИА Новости.
Не говорится и о площади возгорания.
10:29 мск.Украинские историки призвали Польшу не вспоминать Волынскую резню. Варшава обвинила их в работе на Кремль
10:29 мск.В Крыму задержан мужчина, передавший Киеву данные о позициях ЗРК С-300
10:28 мск.В Хабаровском крае прокуратура действия властей в условиях "перебоев с топливом"
10:20 мск.Baza: В Москве задержали миллиардера Сулейманова
10:02 мск.Орбан посоветовал Зеленскому посмотреть на карту
10:00 мск.Орбан: Европа скатывается к войне
09:50 мск.Градостроительный "Оскар". Два проекта "УГМК-Застройщик" победили во Всероссийской премии 100+ Awards
09:48 мск.В Петербурге Porsche Cayenne вылетел в Фонтанку, погибла девушка
09:48 мск.Во Владивостоке обвалился учебный корпус энергетического колледжа
09:46 мск.Киевский режим ввел в Донбассе 20-часовой комендантский час
09:30 мск.В США вспыхнул НПЗ Chevron
09:27 мск.После атаки БПЛА в Пермском крае жители жалуются на перебои с мобильным интернетом
09:23 мск.На норвежско-российской границе потерялся отряд ВС Норвегии
09:22 мск.В Калуге открыли мемориальную доску в память о враче Сергее Дорошенко
09:20 мск.СМИ: США заморозили обсуждение военной поддержки Киева
08:59 мск.В сети опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на дом в Березниках
08:55 мск.На Среднем Урале полиция ищет вандалов, устроивших погром на городском кладбище
08:54 мск.На месте пропажи семьи туристов в красноярском крае обнаружили медведей
