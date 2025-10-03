В США вспыхнул НПЗ Chevron

В США произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron. Он расположен в Южной Калифорнии.

Причина пожара неизвестна, также нет информации о пострадавших, пишет РИА Новости.

Не говорится и о площади возгорания.