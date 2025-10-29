В Югре мигрант из Таджикистана пытался оспорить решение о выдворении через суд

Суд подтвердил законность выдворения мигранта из ХМАО, сообщает канал Мегаполис.

Советский районный суд утвердил решение о выдворении гражданина Республики Таджикистан за пределы России. Решение было принято на основании установленного факта нарушения миграционного законодательства.

Ранее начальник отдела МВД России по Советскому району привлек гражданина Таджикистана к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Мигрант был незаконно трудоустроен и не соблюдал установленные законом требования пребывания иностранцев на территории России. Наряду со штрафом виновнику было назначено наказание в виде принудительного выдворения за пределы государства.

"Не согласившись с постановлением в части принудительного выдворения, иностранный гражданин обратился в Советский районный суд с жалобой, в которой просил отменить оспариваемое постановление",— говорится в материалах дела.

Однако суд пришел к выводу, что процедура привлечения к ответственности была соблюдена, факт нарушений подтвержден, а применяемые санкции соответствуют тяжести совершенного проступка.

Таким образом, решением Советского районного суда ХМАО от 25 октября 2025 года административный акт остался неизменным, а жалоба заявителя отклонена.

Решение может быть обжаловано.