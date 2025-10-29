Франции решила экстрадировать баскетболиста Касаткина в США

Следственная палата апелляционного суда Парижа дала согласие на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен был помещен под арест во Франции в июне. СМИ писали, что 26-летнего игрока задержали в аэропорту Шарль-де-Голль, куда он прилетел вместе с невестой.

Касаткина подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Сам баскетболист вину не признает, а его адвокат заявил, что Касаткин приобрел подержанный компьютер, который либо взломали, "либо ему его продал хакер, чтобы действовать под чужим именем".