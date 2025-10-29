На Урале пенсионер "заминировал" квартиру и сообщил о "захвате заложников"

На Среднем Урале силовики вычислили пенсионера, заявившего о ложном минировании квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, в полицию Каменска-Уральского поступил сигнал, что в одной из квартир по улице Шестакова, 7 заложена бомба и находятся заложники. Прибывшие специалисты с участием служебной собаки обследовали квартиру и прилегающую территорию. Никакой взрывчатки они не нашли, данные о заложниках также не подтвердились.

Очень скоро выяснилось, что ложный вызов устроил местный житель с улицы Гоголя – пенсионер, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Сам мужчина, имевший признаки алкогольного опьянения, так и не смог внятно объяснить силовикам мотивы своего поступка – якобы он совершил тревожный звонок из ревности. Против уральца возбудили уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма.

Напомним, недавно жителю Красноуральска, осужденному за ложные сообщения о минированиях, увеличили срок в колонии.