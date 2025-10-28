28 Октября 2025
Политика Свердловская область
Депутаты ЗакСО избрали новым детским омбудсменом Татьяну Титову

Депутаты заксобрания Свердловской области избрали нового уполномоченного по правам ребенка в регионе - Татьяну Титову.

"Дети являются важнейшим приоритетом политики в России. С 2022 года при поддержке Владимира Владимировича Путина реализуется четыре стратегические программы, предложенные уполномоченным по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Это программа "Дети в семье", "Подростки России", "Страна для детей" и "Сопровождение через всю жизнь". Достаточно важные стратегические программы, которые аккумулируют все проблемы и все направления для полного и гармоничного развития ребенка. Эти программы основаны на особенностях ребенка - с одной стороны, ребенок относится к уязвимой категории людей в силу своего возраста, поэтому, по объективным причинам нуждается в поддержке и защите. С другой стороны, ребенок - это член общества и ему необходимо создавать эффективные механизмы для формирования личности и развития с учетом его развивающихся способностей. При вашем доверии я готова включаться в федеральную повестку и выступать с собственными инициативами", - сказала Титова.

Решение о назначении на должность принималось посредством тайного голосования. За кандидатуру Титовой поступил 41 голос, против кандидата подан 1 голос, два бюллетеня признаны недействительными. Татьяна Титова назначена уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина напомнила Титовой о законе, не допускающем нахождение детей в условиях, которые вредят их психическому, физическому и умственному состоянию. Она также отметила, что закон не всегда реализуется так, как это необходимо. и спросила ее мнение, однако на полуслове остановила, заявив, что Титова должна сначала ознакомиться с законом, а не пытаться хоть что-то ответить общими фразами.

При этом, при презентации кандидатуры Титовой было отмечено, что она является матерью двоих детей - 22 и 14 лет, а потому с ответственностью будет относиться и к детям всего региона.

Напомним, что прошлый детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков имел не самую лучшую репутацию. На его срок пришлась история со спецшколой №124 в Екатеринбурге, где избивали и насиловали детей. Несмотря на показания детей, осуждение подростков-насильников и постепенно всплывающие доказательства, Мороков продолжал защищать директора учреждения Наталью Поддубную, с которой, по его же словам, был близко и давно знаком.

Более того, Мороков настоял на возвращении изнасилованного ребенка обратно в школу. Во время всей этой истории всплыли и другие детали. По словам выпускника спецучилища в Рефтинском Артема Кардапольцева, ставшего одной из жертв насилия в скандальной истории 2016 года, Мороков знал об ужасах, творящихся в подобных учреждениях, однако их игнорировал.

