В Госдуме предложили перечислять пенсию иноагентов на спецсчета

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перечислять пенсии иноагентов на спецсчета.

"Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России. <…> Надо это на спецсчет перечислять", - приводит слова Володина ТАСС.

Он добавил, что для получения выплаты им нужно будет вернуться в страну и "ответить по заслугам".

По мнению политика, российское законодательство в отношении иноагентов все еще довольно мягкое.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. До сих пор уголовная ответственность наступала после двукратного привлечения к административной ответственности. Отныне иноагент может быть привлечен к уголовной ответственности после одного административного наказания. Норма распространяется и на тех, кто до этого уже был осужден.