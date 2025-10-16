Путин подписал закон, усиливающий ответственность для иноагентов

Глава государства Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности.

До сих пор уголовная ответственность наступала после двукратного привлечения к административной ответственности. Отныне иноагент может быть привлечен к уголовной ответственности после одного административного наказания. Норма распространяется и на тех, кто до этого уже был осужден.

В соответствии с новыми положениями, если иностранный агент ранее однажды привлекался к административной ответственности за осуществление деятельности без включения в реестр иноагентов, при повторном нарушении ему грозит штраф до 300 тыс. руб. или в размере дохода за период до двух лет, обязательные работы до 480 ч, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок, сообщают "Ведомости".