На Урале экс-сотрудника ГУФСИН судят за смертельную драку и превышение полномочий

На Среднем Урале суд рассмотрит уголовное дело экс-сотрудника ГУФСИН Евгения Иванова. Бывшего тюремщика обвиняют в причинении смерти по неосторожности и превышении должностных полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в феврале 2024 года в одном из придорожных кафе Пригородного района между Ивановым и другим посетителем возник конфликт. По версии следствия, в ходе драки пьяный Иванов обхватил оппонента, после чего они вместе упали. В результате удара головой об пол мужчина получил травмы, от которых впоследствии скончался в своем автомобиле.

Также расследование показало, что в 2025 году, работая в уголовно-исполнительной системе, Иванов незаконно проносил на режимную территорию средства мобильной связи, комплектующие к ним и алкоголь, которые затем передали подследственному.

Уголовное дело теперь уже бывшего тюремщика рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.