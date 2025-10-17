В Екатеринбурге участник приморской банды пытался выйти из колонии по УДО

В Екатеринбурге суд оставил за решеткой участника приморской банды, нападавшей на силовиков. Он пытался выйти из колонии по УДО.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Андрей Ковалев был членом преступного сообщества, которое занималось рейдерскими захватами предприятий, а также нападениями на людей, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Банда действовала в Приморье.

В частности, в феврале 2009 года Ковалев участвовал в нападении на отца начальника отделения следственного управления при УВД по Первореченскому району Владивостока, который контролировал расследование уголовного дела о хищении права на имущество ООО "Компания ОГАТ". А затем нападению банды подвергся непосредственно руководитель данного следственного отделения. В результате отец и сын скончались от полученных телесных повреждений.

В октябре 2013 года Приморским краевым судом Ковалев был признан виновным по целому ряду статей УК РФ. По совокупности преступлений ему назначили 21 год колонии строгого режима.

Недавно Андрей Ковалев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако в прокуратуре возразили, указав, что осужденный так и не признал вину и не раскаялся в преступлениях, а также не принял мер к погашению исковых обязательств.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга в удовлетворении ходатайства отказал. Ковалев продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.