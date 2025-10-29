Власти Ростовской области объяснили появление в школьной столовой табличек "СВО" и "малоимущие"

В министерстве образования Ростовской области объяснили появление на столах столовой школы №11 Азова табличек "малоимущие" и "СВО".

Ранее в Сети распространились фото из столовой азовской школы. На фотографиях видно, что на столе для детей из малоимущих семей стоит то ли бульон, то ли манная каша. На других столах — пюре и мясо.

В минобре отметили, что провели проверку ситуации, в которой поучаствовали представители штаба общественного родительского контроля Ростовской области. В школе для удобства раздачи порций работник организации питания (ИП) поставил на стол таблички с категорией питающихся.

"Эти таблички были установлены единожды", – сообщил ТАСС представитель министерства.

В ведомстве уточнили, что управление образования Азова провело совещания со всеми организаторами питания по недопущению подобных ситуаций, а также по неукоснительному обеспечению качества питания.

О ситуации ранее высказался губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, установка таких табличек – очевидная и грубейшая дискриминация.

"Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя. Директору школы объявлен выговор. Дополнительно поручил разобраться с подрядчиком на предмет его адекватности и возможности работать с ним в дальнейшем", – написал Слюсарь.