"Чемодан – вокзал – домой". Силовики "зачистили" скандальную овощебазу Екатеринбурга

Самую крупную и скандальную овощебазу Екатеринбурга – №4 по улице Завокзальная – силовики в очередной раз "зачистили" от нелегальных мигрантов. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в рейде были задействованы сотрудники полиции из подразделений УВМ, БОП УУР, УЭБиПК, ЦКС и партнеры из регионального управления ФСБ. Силовую поддержку оказывали ОМОН и СОБР. В итоге мероприятие прошло результативно.

"Как и неоднократно говорилось ранее, основная цель таких внезапных визитов стражей порядка – выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в миграционной сфере. Куда только ни прятались те, у кого с документами не все в порядке. Одни тщетно пытались сбежать, другие в складских помещениях с овощами и фруктами делали своего рода тайники, третьи укрывались под фурами. Словом, кто как мог, хотел избежать справедливого наказания", - отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что за несколько часов кропотливой работы тщательным проверкам подверглись 1086 уроженцев из бывших союзных республик, 36 из них оказались нелегалами. В ОП 11 УМВД по Екатеринбургу в отношении нарушителей возбудили административные дела. Затем всех поместили в центр временного содержания с последующим выдворением в те регионы, откуда они прибыли.

"Как говорится, "чемодан – вокзал – домой". Более того, за допущенное игнорирование законов нашей страны нарушителям отныне закрыт въезд в Россию сроком на пять лет. Подобные профилактические рейды, чтобы не плодились ЧП, как накануне в Москве, станут регулярными во всех муниципалитетах Свердловской области. Для Среднего Урала данная тема весьма актуальна. Только в 2025 году органы внутренних дел завели 10 тысяч 239 административных дел в сфере миграции. Наложено штрафных санкций на сумму 111 млн рублей. Выдворено 199 нелегалов. Деятельность гарнизона по этому направлению находится на личном контроле начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, на днях столичные полицейские задержали около 40 человек после массовой драки у ЖК "Прокшино". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сообщалось, что участников массовой драки выдворят из России.