"Чемодан – вокзал – домой". Силовики "зачистили" скандальную овощебазу Екатеринбурга

29 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

"Чемодан – вокзал – домой". Силовики "зачистили" скандальную овощебазу Екатеринбурга

Самую крупную и скандальную овощебазу Екатеринбурга – №4 по улице Завокзальная – силовики в очередной раз "зачистили" от нелегальных мигрантов. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в рейде были задействованы сотрудники полиции из подразделений УВМ, БОП УУР, УЭБиПК, ЦКС и партнеры из регионального управления ФСБ. Силовую поддержку оказывали ОМОН и СОБР. В итоге мероприятие прошло результативно.

Рейд по нелегалам на овощебазе №4 в Екатеринбурге(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"Как и неоднократно говорилось ранее, основная цель таких внезапных визитов стражей порядка – выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в миграционной сфере. Куда только ни прятались те, у кого с документами не все в порядке. Одни тщетно пытались сбежать, другие в складских помещениях с овощами и фруктами делали своего рода тайники, третьи укрывались под фурами. Словом, кто как мог, хотел избежать справедливого наказания", - отметил полковник Горелых.

Рейд по нелегалам на овощебазе №4 в Екатеринбурге(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Он уточнил, что за несколько часов кропотливой работы тщательным проверкам подверглись 1086 уроженцев из бывших союзных республик, 36 из них оказались нелегалами. В ОП 11 УМВД по Екатеринбургу в отношении нарушителей возбудили административные дела. Затем всех поместили в центр временного содержания с последующим выдворением в те регионы, откуда они прибыли.

Рейд по нелегалам на овощебазе №4 в Екатеринбурге(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"Как говорится, "чемодан – вокзал – домой". Более того, за допущенное игнорирование законов нашей страны нарушителям отныне закрыт въезд в Россию сроком на пять лет. Подобные профилактические рейды, чтобы не плодились ЧП, как накануне в Москве, станут регулярными во всех муниципалитетах Свердловской области. Для Среднего Урала данная тема весьма актуальна. Только в 2025 году органы внутренних дел завели 10 тысяч 239 административных дел в сфере миграции. Наложено штрафных санкций на сумму 111 млн рублей. Выдворено 199 нелегалов. Деятельность гарнизона по этому направлению находится на личном контроле начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, на днях столичные полицейские задержали около 40 человек после массовой драки у ЖК "Прокшино". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сообщалось, что участников массовой драки выдворят из России.

Теги: овощебаза, рейд, мигранты, нелегалы, полиция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети