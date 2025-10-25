МВД: Участников массовой драки у ЖК "Прокшино" выдворят из России

Иностранцев, причастных к массовой драке в подмосковном ЖК "Прокшино", привлекут к ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

По ее словам, тех, кого не коснется уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят из страны с последующим запретом на въезд.

Сегодня столичные полицейские задержали около 40 человек после массовой драки у ЖК "Прокшино". Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным СМИ, толпа рабочих, вооружившись палками и лопатами, устроили побоище на улице. Очевидцы сообщали, что несколько человек пострадали, кроме того, разбиты припаркованные машины.