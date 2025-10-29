29 Октября 2025
Фото: Накануне.RU

Власти Грузии хотят запретить крупнейшие прозападные партии

Политсовет правящей партии Грузии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" обратился в Конституционный суд страны с иском о признании неконституционными трех главных оппозиционных партий и их запрете.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявил о желании запретить около десяти оппозиционных партий, в первую очередь "Единое национальное движение", основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили. Также речь идет о "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии — Лело". Эти партии годами занимались подрывной деятельностью, сказал он. Они заявили, что выборы были сфальсифицированы, и отказались от работы в парламенте и от депутатских мандатов.

Как заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, эти партии "вели совместную антиконституционную деятельность" по саботажу работы органов государственной власти. Ранее парламент Грузии принял изменения в законодательство, которые исключат из политики "лиц, связанных с партией, нарушающей конституционные принципы". Им запрещено участвовать в парламентских или муниципальных выборах, занимать высокие государственные должности и т.п.

Конституционный суд должен вынести вердикт в течение девяти месяцев.

Выборы в Грузии прошли 26 октября 2024 года. Правящая "Грузинская мечта" набрала 53%, "Коалиция за перемены" - 11%, "Единое национальное движение" - 10%, "Сильная Грузия" - 9%. По итогам выборов "Грузинская мечта" получила 89 мест из 150.

Власти Грузии в последние годы взяли курс на более суверенную политику, чтобы из республики не сделали вторую Украину и не натравили на Россию. Об этом прямо говорили первые лица страны. Так, в Грузии с 1 января 2026 года ликвидируют "Международный центр образования", предлагавший учебу в западных вузах и возвращение потом домой.

