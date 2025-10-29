Экс-мэру Одессы Труханову вручили подозрение

Смещенному мэру Одессы Геннадию Труханову прямо на улице вручили подозрение по статье о служебной халатности, повлекшей смерть людей. Как и его семи бывшим подчиненным. Вручено и ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста.

Речь идет о наводнении в Одессе 30 сентября, когда в результате непогоды погибло несколько человек. Вина за это возложена на Труханова, который должен был принять меры. Вероятно, это и есть то подозрение в сфере хозяйственной деятельности, по которому, как сообщалось, подозрение в "госизмене" было временно отложено.

Напомним, 14 октября Зеленский лишил Труханова украинского гражданства, в результате чего он "автоматически" перестал быть мэром города. Причиной могло стать его сопротивление беспощадной украинизации: переименованию улиц и сносу памятников в Одессе. Также его отстранение могло быть связано с важностью контроля над одесским портом. Украинские телеграм-каналы пишут, что с прицелом на неизбежные перевыборы в офисе Зеленского убирают всех влиятельных мэров, чтобы зачистить региональные элиты от всех сильных конкурентов Зеленского. Отстранять будут мэра Киева Виталия Кличко, мэра Днепропетровска Бориса Филатова и даже мэра Львова Андрея Садового.