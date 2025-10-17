"Конец местного самоуправления". Новый мэр Одессы назначил сам себя

17 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Политика В бывшем СССР
Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

"Конец местного самоуправления". Новый мэр Одессы назначил сам себя

Секретарь горсовета Одессы из партии Зеленского "Слуга народа" 70-летний Игорь Коваль сам себя назначил исполняющим обязанности мэра города вместо Геннадия Труханова, которого Зеленский накануне лишил украинского гражданства. Распоряжение подписано самим Ковалем.

"В соответствии с частью второй статьи 42 закона Украины "О местном самоуправлении" приступаю к исполнению обязанностей одесского городского главы с 16 октября 2025 года", - говорится в распоряжении.

При этом горсовет так и не голосовал за снятие Труханова. Тот заявил, что, пока этого не произойдет, он продолжает считать себя законным мэром. Однако подчиняющийся напрямую Зеленскому губернатор Одесской области Олег Кипер заявил, что Труханов уже освободил кабинет мэра и вывез свои вещи. То есть смена власти фактически произошла.

Труханов возглавлял Одессу с мая 2014 года и считался одним из самых влиятельных мэров на Украине. Но после занятия довольно жесткой позиции о недопустимости стирания исторической памяти одесситов и огульного переименования городских мест и сноса памятников Зеленский лишил его гражданства. Теперь ему готовят новое подозрение. Оно касается преступлений в сфере хозяйственной деятельности, пишут местные СМИ. По этой причине временно будет отложена квалификация по статье о госизмене, как менее обоснованная.

Украинский журналист Юрий Николов пишет, что "центральная" мафия победила "местную". Киевские бандиты решили окончательно завладеть контрабандными потоками портовой Одессы и сварганили правдоподобную ложь о российском гражданстве Труханова. Бывший заммэра Одессы и экс-депутут Рады Владимир Куренной тоже уверен, что цель смещения Трухнова - "исключительно контроль над финансовыми потоками в городе".

"К сожалению, это решение констатирует конец системы местного самоуправления в стране", - признал Куренной.

Действующий депутат Рады Ирина Геращенко уверена, что компромат найдут и на других мэров.

"Зачистка оппонентов, которая сопровождается фактическим уничтожением местного самоуправления, правовым нигилизмом, внесудебными расправами и неуважением к общинам, точно отдаляет нас от евроинтеграции. Все это - про фактическую подготовку к выборам, ликвидацию самоуправления, авторитарные тенденции и монополизацию регионов, когда рейтинги центральной власти "плывут", - написала она.

Теги: одесса, труханов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети