"Конец местного самоуправления". Новый мэр Одессы назначил сам себя

Секретарь горсовета Одессы из партии Зеленского "Слуга народа" 70-летний Игорь Коваль сам себя назначил исполняющим обязанности мэра города вместо Геннадия Труханова, которого Зеленский накануне лишил украинского гражданства. Распоряжение подписано самим Ковалем.

"В соответствии с частью второй статьи 42 закона Украины "О местном самоуправлении" приступаю к исполнению обязанностей одесского городского главы с 16 октября 2025 года", - говорится в распоряжении.

При этом горсовет так и не голосовал за снятие Труханова. Тот заявил, что, пока этого не произойдет, он продолжает считать себя законным мэром. Однако подчиняющийся напрямую Зеленскому губернатор Одесской области Олег Кипер заявил, что Труханов уже освободил кабинет мэра и вывез свои вещи. То есть смена власти фактически произошла.

Труханов возглавлял Одессу с мая 2014 года и считался одним из самых влиятельных мэров на Украине. Но после занятия довольно жесткой позиции о недопустимости стирания исторической памяти одесситов и огульного переименования городских мест и сноса памятников Зеленский лишил его гражданства. Теперь ему готовят новое подозрение. Оно касается преступлений в сфере хозяйственной деятельности, пишут местные СМИ. По этой причине временно будет отложена квалификация по статье о госизмене, как менее обоснованная.

Украинский журналист Юрий Николов пишет, что "центральная" мафия победила "местную". Киевские бандиты решили окончательно завладеть контрабандными потоками портовой Одессы и сварганили правдоподобную ложь о российском гражданстве Труханова. Бывший заммэра Одессы и экс-депутут Рады Владимир Куренной тоже уверен, что цель смещения Трухнова - "исключительно контроль над финансовыми потоками в городе".

"К сожалению, это решение констатирует конец системы местного самоуправления в стране", - признал Куренной.

Действующий депутат Рады Ирина Геращенко уверена, что компромат найдут и на других мэров.

"Зачистка оппонентов, которая сопровождается фактическим уничтожением местного самоуправления, правовым нигилизмом, внесудебными расправами и неуважением к общинам, точно отдаляет нас от евроинтеграции. Все это - про фактическую подготовку к выборам, ликвидацию самоуправления, авторитарные тенденции и монополизацию регионов, когда рейтинги центральной власти "плывут", - написала она.