Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Полиция Югры задержала курьера аферистов, похитивших у пенсионеров 2,5 миллиона рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан 19-летний житель Тюмени, подозреваемый в пособничестве мошенникам. Молодой человек работал курьером в преступной схеме и забирал деньги у обманутых пенсионеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

По данным ведомства, летом этого года злоумышленник через мессенджер получил предложение о "легком заработке". Неизвестный куратор предложил ему встречаться с "агентами криптобиржи", получать от них крупные суммы и перечислять деньги на указанные счета. За каждую операцию обещали комиссию 5-7%.

После первых же передач денег в Сургуте задержанный понял, что участвует в преступлении.

"Встречи проходили на улице, вблизи жилых домов, с использованием кодовых слов. Денежные средства передавали пожилые граждане, которые явно не имели отношения к криптовалютам", - отмечают в полиции.

Установлена причастность курьера к пяти эпизодам мошенничеств против пенсионеров Сургута и Сургутского района. Мошенники под предлогом "обеспечения сохранности денег" убеждали пенсионеров передать накопления посыльному для "декларирования" или внесения на "безопасный счет". Общий ущерб превысил 2,5 млн рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники продолжают устанавливать все эпизоды преступной деятельности и ищут организаторов схемы.

Теги: курьер, мошенничество, уголовное дело, аферисты, полиция Югры


