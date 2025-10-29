29 Октября 2025
Фото: Официальный telegram-канал Евгения Балицкого

Глава Запорожья оскорбил жителей Курской области, но принес извинения

Слова губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о том, что жители Курской области не защитили свой регион во время вторжения ВСУ в 2024 году, неприемлемы и оскорбительны. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Заочная перепалка между губернаторами началась после вчерашнего выступления Балицкого на прямой линии с жителями. Среди прочего, он сказал, что "в 2023 году мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам".

Хинштейн обратил внимание на эти слова и возмутился. Он подчеркнул, что даже в мирное время это недопустимо, а тем более сегодня.

"Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей. Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона!" - призвал Хиштнейн.

Слова Балицкого закономерно не понравились никому. Люди призывают запорожского губернатора не брать на себя слишком много.

"Куряне-то (а именно так по-русски называют жителей Курской области) вам что сделали, Евгений Витальевич? В чем провинились старики Русского Поречного? Они с вилами должны были идти на "Леопарды"? Швабрами сбивать дроны? С двустволками идти на автоматы? Вас я с вилами на Запорожье в 2023-м не видел, может, разминулись", - написал военкор Александр Коц.

Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев считает, что Балицкий хотя бы из уважения к погибшим мирным жителям Суджи мог оставить свое мнение при себе. А вот глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, который родом из Запорожья, потребовал от Балицкого "извиниться за ту ложь и оскорбления", которые он нанес.

К чести Балицкого, он быстро принес извинения. Он заявил, что имел в виду прежде всего руководство Курской области, которое обвиняют в хищении миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений. И надеется, что жители Курщины поймут его позицию.

"Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет", - написал запорожский губернатор.

Теги: балицкий, хинштнейн


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

