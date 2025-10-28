Игорь Бабушкин передал природоохранной службе Астраханской области 7 новых автомобилей "Нива"

Ещё семь современных автомобилей пополнили автопарк региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Губернатор Игорь Бабушкин вручил ключи от новых автомобилей государственным инспекторам службы природопользования и охраны окружающей среды региона. Семь полноприводных автомобилей «Нива» пополнят автопарк ведомства, что позволит усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства.

«От вашей оперативной работы зависит экологическое благополучие нашего региона», – отметил в ходе церемонии передачи транспорта Игорь Бабушкин.

Новые полноприводные «Нивы» позволят инспекторам охватывать еще больше территорий, добираться в самые отдаленные и труднодоступные уголки области. С начала этого года специалисты уже провели 3,5 тысячи рейдов и составили свыше тысячи протоколов.

Однако, как отметил губернатор, главная цель инспекторов не вынесение штрафов, а сохранение главного богатства региона – природы. Всего за последние три года для службы закуплено уже 25 единиц надежной техники.