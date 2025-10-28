В ноябре в Астраханской области завершат капремонт дороги к Харабалинской птицефабрике

"Дорога к Харабалинской птицефабрике будет капитально отремонтирована. Работы завершат уже в ноябре", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области» до 15 ноября 2025 года запланирован капитальный ремонт участка автомобильной дороги, ведущей к Харабалинской птицефабрике. Протяженность ремонтируемого участка составляет более 2 километров. Работы ведутся по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Как отметил заместитель министра транспорта Астраханской области Алексей Лукьяница, новый путь значительно оптимизирует логистику и гарантирует бесперебойные поставки продукции для птицефабрики - одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона.

В целом сегодня товары птицефабрики приобретают 60% населения Астраханской области.

Подрядчик приступил к работам в начале октября и уже выполнил 50% от общего объема. Специалисты проводят фрезерование старого покрытия, подготовку основания и укладку двухслойного асфальтобетона.