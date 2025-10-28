Александр Авдеев провел выездное совещание на стройплощадке реконструируемого аэропорта Семязино

"Подготовительные работы для реконструкции аэропорта Семязино – на финишной прямой ", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Об этом глава региона заявил в ходе выездного совещания, которое провел на стройплощадке.

До конца 2025 года здесь предполагается завершить подготовительный этап работ. В ноябре подрядчик «Автобан» уже закончит перенос сетей газо-водоснабжения, связи за пределы планируемого летного поля аэродрома. Также завершаются работы по расчистке площадки. Губернатор отметил, что спиленные при расчистке деревья направляют в помощь бойцам в зону проведения СВО.

В 2026 году в Семязино уже будут проводить строительно-монтажные работы основного этапа. Общий комплекс работ по реконструкции аэродрома предполагает расширение и удлинение взлётно-посадочной полосы, создание перронов, рулёжных дорожек, строительство командно-диспетчерского пункта, зданий наземных служб.

Реконструкция позволит расширить рамки использования аэропорта. Объект сможет выполнять не только задачи по организации оборонных мероприятий, защиты от ЧС, но и будет подходить для грузовых и пассажирских авиаперевозок. Параметры обновлённого аэродрома позволят принимать, например, такие воздушные суда, как Boeing 737, MS-21 и Superjet 100.

Соответственно, обновленный объект можно будет использовать не только для удобства жителей области - любителей путешествий и тех, чья работа связана с частыми командировками, но и для предпринимателей, планирующих расширение географии поставок своей продукции.

Вырастет туристическая и инвестиционная привлекательность Владимирской области.

Реконструкция аэропорта ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

"В следующем году нам необходимо определиться с архитектурной концепцией аэровокзала. Ведём переговоры с Росимуществом о передаче из федеральной собственности земельного участка под его строительство. Также в 2026 году начнётся проектирование дороги от аэропорта до соединения с трассой М-7 в районе торгового комплекса «Метро», - подчеркнул Александр Авдеев.

И добавил, что возобновление работы аэропорта планируется в 2027 году.