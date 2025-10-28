29 Октября 2025
Экономика Владимирская область
Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

Александр Авдеев провел выездное совещание на стройплощадке реконструируемого аэропорта Семязино

"Подготовительные работы для реконструкции аэропорта Семязино – на финишной прямой ", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Об  этом глава региона заявил в ходе выездного совещания, которое провел на стройплощадке. 

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

До конца 2025 года здесь предполагается завершить подготовительный этап работ. В ноябре подрядчик «Автобан» уже закончит перенос сетей газо-водоснабжения, связи за пределы планируемого летного поля аэродрома. Также завершаются работы по расчистке площадки. Губернатор отметил, что спиленные при расчистке деревья направляют в помощь бойцам в зону проведения СВО. 

В 2026 году в Семязино уже будут проводить строительно-монтажные работы основного этапа.  Общий комплекс работ по реконструкции аэродрома предполагает расширение и удлинение взлётно-посадочной полосы, создание перронов, рулёжных дорожек, строительство командно-диспетчерского пункта, зданий наземных служб. 

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

Реконструкция позволит расширить рамки использования аэропорта. Объект сможет выполнять не только задачи по организации оборонных мероприятий,  защиты от ЧС, но и будет подходить для грузовых и пассажирских авиаперевозок. Параметры обновлённого аэродрома позволят принимать, например, такие воздушные суда, как Boeing 737, MS-21 и Superjet 100.

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

Соответственно, обновленный объект можно будет использовать не только для удобства жителей области - любителей путешествий и тех, чья работа связана с частыми командировками, но и для предпринимателей, планирующих расширение географии поставок своей продукции.

Вырастет туристическая и инвестиционная привлекательность Владимирской области.

Реконструкция аэропорта ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». 

"В следующем году нам необходимо определиться с архитектурной концепцией аэровокзала. Ведём переговоры с Росимуществом о передаче из федеральной собственности земельного участка под его строительство. Также в 2026 году начнётся проектирование дороги от аэропорта до соединения с трассой М-7 в районе торгового комплекса «Метро», - подчеркнул Александр Авдеев.

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

И добавил, что возобновление работы аэропорта планируется в 2027 году.

Теги: александр авдеев, аэропорт семязино, реконструкция, транспортная инфраструктура, выездное совещание


