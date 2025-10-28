"Маразм крепчал". Посольство России в Бельгии прокомментировало высказывания министра обороны о планах "стереть Москву"

Посольство России в Бельгии осудило провокационные высказывания министра обороны королевства. Официальный комментарий в связи с провокационными заявлениями министра обороны Бельгии Тео Франкена, содержавшими прогнозы о "российских ракетных ударах по Брюсселю" и угрозы "стереть Москву с карты мира", распространило Посольство России в Бельгии.

В дипломатическом ведомстве охарактеризовали эти высказывания как "вызывающие и безответственные", отметив их "абсолютную ненормальность и полную оторванность от реальности". В комментарии подчеркивается, что после публикации интервью министр "бросился оправдываться в соцсетях, что его неправильно поняли".

"С одной стороны, по фрейдовской теории бессознательного, он, по сути, признает неэффективность и ущербность проводимой евроатлантистами политики – будь то полный провал попыток руками Украины нанести нам поражение на поле боя или задавить бесконечными санкциями российскую экономику. С другой стороны, распаляя сам себя, призывает к еще большей милитаризации Европы ценой ее социально-экономического благополучия и накачке вооружениями киевского режима для борьбы до последнего украинца", — отмечается в документе.

В посольстве обратили внимание на прозвучавшее в интервью признание, что с Россией воюет "не Украина, которая в одиночку давно бы потерпела поражение, а весь коллективный Запад".

"Но и этого мало бельгийскому "министру войны" Будь на то его воля, он бы отправил «сотни тысяч европейских солдат" чтобы "поставить Россию на колени". Тео Франкен грезит и об экономическом удушении нашей страны. Ему даже привиделось, будто за последние сто лет Западу уже трижды удалось столкнуть Россию в пучину экономических проблем", — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве заявили, что фантазии Франкена о некоем глобальном противостоянии с Россией разбиваются о суровую действительность. Приходится оправдываться за продолжающееся падение уровня жизни, сокращающиеся социальные расходы, разгул криминала на улицах и засилье нелегальных мигрантов в стране, а также смешить народ признаниями о планах пережить "очередную атаку» со стороны России с помощью личных запасов консервов, свечей и фонариков".

В заключение посольство заявило, что "бельгийская, да и в целом европейская общественность должна понимать, что именно такого рода политики, порой переходящие все границы разумного, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента".