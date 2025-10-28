"Маразм крепчал". Посольство России в Бельгии прокомментировало высказывания министра обороны о планах "стереть Москву"

29 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

"Маразм крепчал". Посольство России в Бельгии прокомментировало высказывания министра обороны о планах "стереть Москву"

Посольство России в Бельгии осудило провокационные высказывания министра обороны королевства. Официальный комментарий в связи с провокационными заявлениями министра обороны Бельгии Тео Франкена, содержавшими прогнозы о "российских ракетных ударах по Брюсселю" и угрозы "стереть Москву с карты мира", распространило Посольство России в Бельгии.

В дипломатическом ведомстве охарактеризовали эти высказывания как "вызывающие и безответственные", отметив их "абсолютную ненормальность и полную оторванность от реальности". В комментарии подчеркивается, что после публикации интервью министр "бросился оправдываться в соцсетях, что его неправильно поняли".

"С одной стороны, по фрейдовской теории бессознательного, он, по сути, признает неэффективность и ущербность проводимой евроатлантистами политики – будь то полный провал попыток руками Украины нанести нам поражение на поле боя или задавить бесконечными санкциями российскую экономику. С другой стороны, распаляя сам себя, призывает к еще большей милитаризации Европы ценой ее социально-экономического благополучия и накачке вооружениями киевского режима для борьбы до последнего украинца", — отмечается в документе.

В посольстве обратили внимание на прозвучавшее в интервью признание, что с Россией воюет "не Украина, которая в одиночку давно бы потерпела поражение, а весь коллективный Запад".

"Но и этого мало бельгийскому "министру войны" Будь на то его воля, он бы отправил «сотни тысяч европейских солдат" чтобы "поставить Россию на колени". Тео Франкен грезит и об экономическом удушении нашей страны. Ему даже привиделось, будто за последние сто лет Западу уже трижды удалось столкнуть Россию в пучину экономических проблем", — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве заявили, что фантазии Франкена о некоем глобальном противостоянии с Россией разбиваются о суровую действительность. Приходится оправдываться за продолжающееся падение уровня жизни, сокращающиеся социальные расходы, разгул криминала на улицах и засилье нелегальных мигрантов в стране, а также смешить народ признаниями о планах пережить "очередную атаку» со стороны России с помощью личных запасов консервов, свечей и фонариков".

В заключение посольство заявило, что "бельгийская, да и в целом европейская общественность должна понимать, что именно такого рода политики, порой переходящие все границы разумного, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента".

Теги: Посольство России, министр обороны Бельгии, Тео Франкен


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети