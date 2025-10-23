Паслер о мэре Екатеринбурга: Его дальнейшее трудоустройство должны определять горожане

Решение о дальнейшем трудоустройстве главы Екатеринбурга Алексея Орлова должно приниматься на основании результатов его работы и мнения горожан. Об этом во время брифинга после заседания областного правительства заявил губернатор Денис Паслер.

"Мне кажется правильным ориентироваться и спрашивать у жителей города, как они оценивают работу главы, как всех городов, так и Екатеринбурга в частности. Поэтому Алексей Валерьевич на сегодняшний день работает в соответствии со всеми нормами и законами. Он законно избранный глава. В феврале заканчиваются полномочия, я думаю, у нас есть сегодня время обсудить, посмотреть и после этого отвечать на все вопросы",— отметил глава региона.

Напомним, что срок работы Алексея Орлова на посту мэра подходит к концу в феврале 2026 года. Сам градоначальник ранее заявлял, что не хочет покидать должность мэра и планирует возглавлять Екатеринбург до 2031 года.