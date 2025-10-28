Мосгорсуд утвердил приговор за дропперство сыну актёра Демчога

Мосгорсуд оставил в силе приговор сыну российского актёра Вадима Демчога Вильяму по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Приговор районного суда остался без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Демчог-младший занимался дроппингом – обналичкой денег сомнительного происхождения. Деньги на карту молодого человека поступали от обманутых граждан, после обналички он передавал большую часть средств своим подельникам.