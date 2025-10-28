28 Октября 2025
Монтян* внесли в список экстремистов за дискредитацию ВС РФ

Адвоката и журналистку Татьяну Монтян* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга по причине дискредитации ВС РФ и на основе жалоб на нее в МВД, сообщила директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. По ее словам, жалоба направила как раз ее организация. Какие именно высказывания или призывы были расценены как экстремистские, Мизулина не сообщила.

Монтян родом из Киева, в 2021 году переехала в Россию. В Киеве на нее завели уголовное дело за посягательство на целостность Украины. Она известна своими крайне резкими высказываниями не только в адрес Украины, но и по внутрироссийским вопросам.

Телеведущий и журналист RT Константин Придыбайло пишет, что знал Монтян еще до ее переезда в Россию. Тогда она говорила, как казалось, дельные вещи об Украине. Но "люди, которых мы приняли в России, открыли им многие двери, стали учить нас Родину любить".

"Когда человек начинает брать на себя слишком много, не выбирая слова, - будут последствия... Новая реальность такова, что приближая Победу, нельзя допускать плесень внутри страны, которая может испортить все. Впереди и так непростые времена", - пишет журналист.

Адвокат Сталина Гуревич не исключает, что Монтян могут лишить гражданства РФ. Но юрист Илья Ремесло уверен, что история с Монтян не закончена. Ее якобы попытаются "отмазать", причем ее "крыша" очень солидная. На повестке уголовные дела против ее окружения, но им не дают хода.

"Защищать того, кто грязно-матерно оскорблял Путина и выступал против России, может только открытый враг и такой же экстремист", - написал юрист.

Сама Монтян написала, что против нее было заведено уголовное дело еще 1 сентября по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" за фразу "охраноту мочить безо всякого сожаления".

*внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

