Журналистку Татьяну Монтян* внесли в реестр экстремистов Росфинмониторинга

Журналистку и юриста Татьяну Монтян* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, соответствующая запись появилась на сайте ведомства. При этом о причине включения в реестр не сообщается.

Украинская журналистка Монтян* переехала в Россию в 2021 году, вела колонки на RT и выступала на федеральных телеканалах. В 2023 году на Украине в отношении Монтян* было возбуждено уголовное дело по статьям о коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность страны.

*внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга