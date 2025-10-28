Плата за содержание жилого помещения в Челябинске вырастет на 11%

С 1 декабря 2025 года в Челябинске будет увеличена плата за содержание жилого помещения – рост составит 11%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской думы.

Теперь челябинцам придется платить от 24,7 до 33,1 рубля за квадратный метр – в зависимости от типа дома и его оснащенности. Так, жильцы многоэтажек с лифтом и мусоропроводом будут платить ближе к верхней границе, тогда как в домах без лифта тариф останется минимальным.

В администрации отмечают, что повышение связано с ростом затрат на обслуживание жилфонда – в первую очередь на коммунальные ресурсы, ремонт и уборку общедомовых территорий. При этом, как подчеркнули депутаты, даже после повышения челябинские тарифы остаются одними из самых низких среди крупных городов России.