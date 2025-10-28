В Госдуме предложили ввести в школах "шведский стол"

В школьных столовых предлагается ввести систему питания "шведский стол". Такое обращение депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Она призывает обратить особое внимание на проблему плохого питания в бюджетных организациях - школах и больницах. Там часто кормят "по норме", а по факту есть это невозможно. Депутат предлагает внедрить "шведский стол", чтобы дети сами выбирали, что им нравится.

Среди других предложений: разработать новые технологические карты и меню, учитывающие вкусы современных детей и применяющие щадящие методы приготовления; проводить анонимные опросы учащихся и пациентов о вкусе еды; при проверках оценивать не только безопасность, но и вкус, запах, консистенцию и внешний вид блюд; внедрить мониторинг уровня пищевых отходов как объективного критерия работы организаторов питания.

"Пора прекратить кормить людей чем попало!" - пишет Филатова.

О неправильном питании детей говорят многие эксперты и законодатели. Предлагаются разные способы того, как сделать питание детей более здоровым, потому что зачастую оно не соответствуют требованиям к здоровой пище. Это приводит к ожирению и другим болезням детей.