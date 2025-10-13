В Госдуме предложили сделать питание школьников более здоровым

Питание школьников Подмосковья нужно сделать более здоровым. Такое обращение в министерство образования региона с предложением провести эксперимент по изменению рациона питания школьников направил зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Впрочем, слово "эксперимент" не совсем подходит, так как речь идет о традиционном здоровом питании.

Он отмечает, что в Воронежской области из школьных меню убрали пиццы, сосиски в тесте и другие жирные перекусы. Из заменили салатами, супами и полноценными обедами. Цель изменений — борьба с детским ожирением и формирование здоровых пищевых привычек. И это правильно, потому что еда — это не просто калории, а питание, которое помогает расти и развиваться. Здоровая еда — залог крепкого здоровья в будущем, уверен Хамитов. Сласти и выпечку запрещать не нужно, "но когда они составляют основу рациона, это уже тревожный сигнал".

"Речь не о запретах, а о здравом балансе — полезная еда должна быть не исключением, а нормой. Здоровое поколение начинается с простых вещей — в том числе с тарелки супа и свежего салата в школьной столовой", — написал депутат.

Детское ожирение является острейшей глобальной проблемой, которая пока только прогрессирует. Одна из ее причин — нездоровая еда. Россия не исключение. Около 20% детей в России имеют лишний вес, 6-8% из них, или около 1,5 млн, имеют диагноз "ожирение". По данным властей, это "лишь" около 0,5 млн (вероятно, используются более мягкие критерии). В последние 10 лет число детей с ожирением ежегодно становится больше на 9%, сообщила ранее врач-диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Софья Елиашевич. Эти цифры почти совпадают с данным властей. Ожирение — это не просто внешний вид, а больной человек, подчеркивает она.

Для определения ожирения используют такой критерий, как индекс массы тела: массу в килограммах делят на рост в метрах, возведенный в квадрат. Избыточной массой тела считается показатель более 25. Больше 30 — это ожирение.

Для правильного питания врачи советуют есть овощи, фрукты, каши, особенно цельнозерновые, рыбу, употреблять поменьше жирного и соли. При этом исключить или свести к минимум фастфуд, колбасные изделия, чипсы, снеки и т.п.