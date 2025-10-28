Инфляция в Челябинской области стала снижаться

В Челябинской области годовая инфляция в сентябре составила 7,3%, продолжив снижение четвертый месяц подряд. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

По данным Банка России, за месяц подорожали услуги и непродовольственные товары. Среди непродовольственных товаров подорожали цены на бензин и дизельное топливо. Это произошло из-за ремонта НПЗ и увеличенного спроса в сельском хозяйстве. В этот же период стали дешевле услуги авиа- и железнодорожных перевозок, а также выходных в домах отдыха и пансионатах, так как закончился летний сезон.

Цены на продукты питания продолжали снижаться. Особенно заметно упали цены на овощи: картофель, морковь, свеклу, капусту и лук. Это случилось благодаря хорошему урожаю. Также стали дешевле сливочное масло и маргарин. В то же время подорожали яйца и кофе: рост цен на яйца связан с увеличением расходов птицефабрик на корма и логистику, а кофе подорожал из-за неурожая в странах-производителях.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в сентябре 2025 года годовая инфляция замедлилась до 7,31%, оставаясь ниже среднероссийского показателя 7,98%. Цены на продовольственные товары слегка снизились, а услуги подорожали заметнее всего. Непродовольственные товары умеренно выросли в цене. В настоящий момент банк продолжает поддерживать высокие процентные ставки в экономике для того, чтобы сдерживать рост цен.