28 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме призвали вернуть программу строительства метро в городах-миллионниках

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил возобновить программу строительства метро в городах, население которых превышает миллион человек. Письмо он направил на имя премьера Михаила Мишустина.
Депутат отмечает, что такая программа была в СССР, к 1991 году метро построили почти во всех крупнейших городах России. А вот после развала страны ни один новый метрополитен в стране, кроме Казани, не был построен. Да и было это уже 20 лет назад. При этом многие крупные города испытывают объективную потребность в метро, а те, в которых оно есть, сильно отстают от Москвы и Санкт-Петербурга. Например, в Новосибирске с 1979 по 1992 гг. было открыто 10 станций метро, а после, за 33 года, - только 4 станции. Хотя пассажиропоток значительно вырос.

В России метро есть в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и Самаре. Также в Волгограде курсирует метротрамвай. В Красноярске и Челябинске его строят. Но, для сравнения, в Москве за последние 10 лет было открыто почти сто новых станций, а в других городах, кроме Санкт-Петербурга, - одна-две.

В 2021 году в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил, что в городах-миллионниках надо продолжать строительство метро. Позже депутат Госдумы Ренат Сулейманов заявил, что у регионов просто нет денег, чтобы строить метро. Поэтому оно практически не строится. А федеральное софинансирование строительства метро давно прекращено.

Теги: метро


