22 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Здание над заброшенной станцией "Бажовская" в Екатеринбурге хотят превратить в креативный кластер

Здание на улице 8 Марта, 63 над заброшенной станцией "Бажовская" в Екатеринбурге планируют превратить в креативный туристический кластер. Идея обсуждалась на расширенном заседании правления Уральской ассоциации туризма, участники которой рассуждали о планах по развитию туризма на 2025-2026 годы.

На сегодняшний день в Екатеринбурге работает четыре городских туристических информационных центра (ТИЦ): в креативном кластере "ДОМНА", Музее истории Екатеринбурга, возле стелы Европа-Азия на 17-м километре Ново-Московского тракта и в Водонапорной башне на Плотинке.

"Задачей предстоящих лет станет расширение числа ТИЦ по городу. Уже сейчас ведется предварительная работа о возможной установке нестационарного ТИЦ в Историческом сквере, а также ведутся обсуждения об использовании под размещение туристского креативного кластера здания (улица 8 Марта, 63)", - рассказали в мэрии.

Напомним, что на 8 Марта, 63 планировалось сделать вход на станцию метро "Бажовская", однако последнюю законсервировали. После на этом месте предприниматель Илдар Губаев построил здание для автосалона, однако в 2020 году горадминистрация смогла доказать, что документы, разрешающие строительство, были фальшивыми. Долгие годы здание пустовало.

В мэрии отметили, что несмотря на возвращение земли городу, здание до сих пор находится в частной собственности.

Теги: Екатеринбург, станция Бажовская, креативный кластер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

