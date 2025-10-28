На Урале число киберпреступлений снизилось, но мошенники меняют схемы обмана

За девять месяцев 2025 года количество киберпреступлений в Свердловской области незначительно снизилось - до 4,5 тысяч случаев. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин.

По словам сотрудника правоохранительных органов, злоумышленники продолжают активно придумывать новые алгоритмы обмана граждан. Более распространенные схемы: инвестиции в банк, получение и замена сим-карт, получение посылки с маркетплейса и оформление кредита. Мошенники представляются сотрудниками организаций, утверждают, что на имя гражданина оформлен кредит и убеждают перевести средства на "безопасный счет" или передать курьеру.

Основная цель злоумышленников, которые пытаются дозвониться - выманить одноразовый код из СМС. После этого следует вторая волна звонков: псевдосотрудники сообщают о якобы "блокировке средств" и предлагают перевести их для "сохранности".

Игорь Сутягин отметил, что главная мера защиты - осмотрительность. Возврат денежных средств может оформить банк или полиция. Для этого достаточно оформить защиту от мошенников на Госуслугах.