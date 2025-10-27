В Санкт-Петербурге россиянка наказана за то, что сожгла свой паспорт

Преступление совершено в 2025 г. Сожжение паспорта россиянка сопровождала высказываниями с использованием нецензурной лексики, связанными с положительной оценкой уничтожения паспорта и изображенного на нем Государственного символа РФ.

