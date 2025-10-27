ВС РФ пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения, сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, ВСУ пытались прорваться на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.

В результате удара артиллерией и беспилотниками уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля "Хамви".

В Красноармейске штурмовые группы активно наступают, расширяя зону контроля в районе железнодорожного вокзала, добавили в Минобороны. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

26 октября верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.