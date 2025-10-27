В Госдуме не поддерживают увеличение штрафов для чиновников за оскорбление граждан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, возглавляемый "единороссом" Павлом Крашенинниковым, предложил отклонить законопроект об увеличении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их запросов, передает "Коммерсант".

Поправки предлагается внести в КоАП: повысить существующие штрафы с 5-10 тыс. руб. до 10-20 тыс. руб. за оскорбление, с 50-100 тыс. руб. до 75-150 тыс. руб. за игнор. Также предлагалось повысить штрафы за повторные нарушения. Автором поправок выступил представитель "Новых людей" Владимир Плякин.

Депутат отметил, что существующие штрафы за 15 лет существования статьи не индексировались. А, например, штрафы за нарушение ПДД индексируются постоянно.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение палаты, но вероятность его прохождения без одобрения профильного комитета минимальна.

Ранее стало известно, что подмосковная депутатка матом послала в лес граждан, обеспокоенных вырубкой деревьев в парке.