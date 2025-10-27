Подмосковная депутатка матом отправила в лес граждан, обеспокоенных вырубкой в парке

Скандал разгорелся в подмосковной Дубне: местный депутат Екатерина Аратова ("Единая Россия") обматерила граждан, возмутившихся вырубкой насаждений в Чернореченском лесопарке.

Людям, обеспокоенным вырубкой, депутат посоветовала "****** в лес". "Если вам очень так важна природа и не нужна цивилизация — ****** в лес. Прям ****** в лес, в любую деревню… Можете любить природу, обнимать березку, наслаждаться кустами", – заявила Аратова.

Народная избранница с сарказмом высказалась о гражданах, обеспокоенных состоянием парка, мол, у них в жизни "все ******, если единственная проблема – это деревья".

Позже Екатерина Аратова опубликовала видео с извинениями, в котором заявила, что скандальное высказывание сделала на эмоциях и еще до избрания, но электорат, кажется, не поверил в искренность и логику заявления.