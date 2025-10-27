27 Октября 2025
Образование В России
Фото: Родительское всероссийское сопротивление

По всей России прошли одиночные пикеты против кулуарного принятия новой Стратегии образования

Активисты движения "Родительское всероссийское сопротивление" (РВС) по всей России вышли сегодня с одиночными пикетами с требованием обнародовать новую Стратегию образования и остановить разрушение образования. В Москве, Московской области, Нижнем Тагиле, Перми, Томске, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Кемерово, Челябинске и других городах люди пикетировали министерства и департаменты образования, региональные правительства.

На пикете у Администрации президента России один из участников держал плакат, на котором было написано: "От секретности к диалогу: обнародуйте проект стратегии образования!" В обращении к президенту сказано, что Правительство уже в октябре намерено подготовить проект президентского указа об утверждении Стратегии развития образования на период до 2036 года. Эта работа была с помпой анонсирована и с не меньшей помпой в августе был представлен предварительный вариант документа на Всероссийском педагогическом съезде. При этом сам документ официально опубликован не был. А заявления, что было широкое обсуждение, вызывают неприятие.

Эксперты говорили о том, что никакого реального обсуждения Стратегии не было, текст писался кулуарно неизвестными людьми и спускался в рабочие группы, которые не могли ни на что повлиять. Опасения вызывает, например, то, что о повышении каких-либо расходов на образование в документе речи не идет, при этом постулируется "необходимость приведения уровня цифровизации сферы образования в соответствие с уровнем цифровизации повседневной жизни".

Одиночный пикет с требованием остановить разрушение образования(2025)|Фото: Родительское всероссийское сопротивление

Движение РВС призывает отложить подписание Стратегии и опубликовать ее для настоящего обсуждения. Также предлагается внести небольшое, но существенное дополнение в указ президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в котором говорится, что средняя зарплата учителей должна быть не меньше средней по региону. Это нужно дополнить словами "за одну ставку", потому что сейчас берется вся зарплата, а в среднем учителя работают на 1,6 ставки. Но и в этих условиях их зарплата намного ниже средней, то есть на ставку учителя получают более чем в два раза меньше - как работники самых низкоквалифицированных профессий.

Одиночный пикет с требованием остановить разрушение образования(2025)|Фото: Родительское всероссийское сопротивление

Одиночный пикет с требованием остановить разрушение образования(2025)|Фото: Родительское всероссийское сопротивление

Движение перечисляет очевидные проблемы и разрушительные тенденции в сфере образования:

• дефицит учителей в школах;
• их низкие зарплаты;
• замена учителей на ИИ;
• бездумная цифровизация;
• деление образования на элитное и "для всех остальных".

По данным недавнего опроса, 70% учителей уходят из школ из-за мизерной зарплаты. Другие причины: имитация работы и посторонние занятия (это назвали 61% учителей), высокая нагрузка (58%), бесконечные нововведения (56%), неуважение со стороны руководства (48%), неуважение к профессии учителя в обществе (45%). Причем на неуважение со стороны руководства чаще всего жаловались молодые учителя.

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко признала положение с зарплатами учителей унизительным. У молодого учителя это около 25 тыс. рублей в месяц. Однако в РВС полагают, что ставка на цифровизацию и ИИ может делаться сознательно, чтобы существенно не поднимать зарплаты педагогам. Так, в трех районах Якутии из-за нехватки преподавателей уже запускают пилотный проект "Сетевой учитель" по дистанционному "обучению" школьников физике, химии и биологии.

Теги: образование, пикет, школа, учителя


