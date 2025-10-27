27 Октября 2025
в россии
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Образование В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили доплачивать учителям за наставничество

Школьным учителям-наставникам необходимо дополнительно платить за поддержку начинающих коллег. Соответствующий законопроект разработал и внесет сегодня в Госдуму лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Он считает, что это станет мощным материальным стимулом для опытных педагогов, которые готовы взять на себя ответственность за сопровождение и профессиональное становление молодого коллеги. Предлагается доплата в размере 50% от ставки заработной платы. Впрочем, учитывая мизерные оклады учителей, которые почти во всех регионах ниже МРОТ, а в ряде из них - намного, такая доплата мощным материальным стимулом не станет. Особенно с учетом того, что она будет сопровождена дополнительной отчетностью.

Миронов и все эксперты отмечают, что в школе большая текучесть кадров, а молодежь надолго там не задерживается, в том числе потому, что молодых педагогов никто не поддерживает. Более того, их сразу бросают на самые проблемные классы, от которых все отказываются. В итоге большинство молодых учителей, чувствуя к себе такое отношение и не имея достойной зарплаты, а также нагруженные посторонней работой, через два-три года из школы уходят. Перед началом этого учебного года даже правительственная "Российская газета" опубликовала большой материал "Почему молодые педагоги уходят из школы в первые годы и что с этим делать".

По данным "Родной школы, через три года работы из школы уходят 80% учителей. В Татарстане, по официальным данным, уже через год остается лишь чуть более 20%. Однако министр просвещения РФ Сергей Кравцов это явление отрицает.

Теги: учителя, наставники


