В Челябинске строят крупнейший детский медцентр на Урале

В Челябинске продолжается строительство нового корпуса Областной детской клинической больницы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По словам главы Южного Урала, больница станет крупнейшим центром для детей в Уральском федеральном округе и важным шагом в развитии детского здравоохранения региона.

Новый корпус рассчитан на 300 коек – 230 для пациентов хирургических отделений и 70 для детской онкогематологии. В настоящий момент уже выполнен значительный объем строительных работ.

Новый хирургический корпус станет современным центром здоровья для детей из всей Челябинской области и соседних регионов, где юные пациенты смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь в комфортных условиях.