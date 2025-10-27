В Челябинске строят крупнейший детский медцентр на Урале
В Челябинске продолжается строительство нового корпуса Областной детской клинической больницы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
По словам главы Южного Урала, больница станет крупнейшим центром для детей в Уральском федеральном округе и важным шагом в развитии детского здравоохранения региона.
Новый корпус рассчитан на 300 коек – 230 для пациентов хирургических отделений и 70 для детской онкогематологии. В настоящий момент уже выполнен значительный объем строительных работ.
Новый хирургический корпус станет современным центром здоровья для детей из всей Челябинской области и соседних регионов, где юные пациенты смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь в комфортных условиях.