Путин и Токаев обсудили приезд лидера Казахстана в Россию

Состоялся разговор президентов России и Казахстана. Лидеры двух стран поговорили по телефону.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию, сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы лидера Казахстана, главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран. Также были затронуты "некоторые аспекты современной ситуации в мире".